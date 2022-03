Vincono Ilvamaddalena e Ossese, pari del Taloro e sconfitta per la Ferrini. E’ il verdetto della decima giornata di ritorno di Eccellenza. Ad Arzana, la capolista Ilva ha battuto l’Idolo. Partenza a razzo della capolista. Al 9’ la sblocca Chiappetta. Al 18’ il raddoppio del solito Aiana. Al 26’ accorcia Jammeh. A Villa San Pietro, pareggio (1-1) tra Sant’Elena e Taloro Gavoi. Falciani porta avanti i quartesi, poi Littarru ristabilisce l’equilibrio.

Vittoria esterna (2-4) anche per l’Ossese contro la Villacidrese. I marcatori dei bianconeri: Zinellu (doppietta), Cocco e Gueli. Ritorno in campo con sconfitta (1-0) per la Ferrini Cagliari battuta ad Olbia dal Porto Rotondo. Decisivo il gol del bomber Alessio Mulas.

Il Budoni vince (0-2) a Monastir grazie alla doppietta di Villa. A Capoterra, la Nuorese piega (1-3) l’Asseminese. A segno Ragatzu, Scioni e Saiu. Baire aveva realizzato il momentaneo pari. Il Guspini di Marco Piras vince (2-1) in rimonta col Ghilarza. Si porta avanti la squadra di Cirinà con una sfortunata autorete di Ibba. Il pari è di Malandra e la rete del sorpasso di Coulibaly. L’Arbus espugna (0-3) il campo del Castiadas con reti di Garcia, Casu e Alassani.

In Promozione si è giocata la settima giornata. Nel girone A, la capolista Monteponi torna alla vittoria (2-0) contro il Villamassargia. Il derby La Palma-Pro Sigma finisce uno a zero. A Senorbì, 2-0 dell’ Andromeda contro il Selargius. Le altre Cortoghiana-Gonnosfanadiga 0-0, Atletico Cagliari-Orrolese 1-0, Fermassenti-Quartu 2000 0-3.

Nel girone B, pari (1-1) nel big match tra la Macomerese e la capolista Tharros. Chiudono Arborea-Buddusò 2-2, Fonni-Bittese 0-1, Paulese-Bonorva 2-1, Samugheo-Sadali 2-2, Seulo-Tortolì 0-6, Tonara-Ozierese 3-0.

Nel gruppo C, l’Usinese sconfitta (3-2) a Posada lascia il primato al Calangianus. Le altre: Oschirese-Stintino 2-1, Porto Cervo-Siniscola 1-0, Porto Torres-San Teodoro 1-1, Thiesi-Lanteri 2-1 e Valledoria-Luogosanto 0-0.

