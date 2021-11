Villacidrese, Castiadas e Ossese vincono gli anticipi del campionato di Eccellenza.

Ancora una sconfitta per il Taloro. Il Taloro dopo la sconfitta traumatica di domenica scorsa a Porto Rotondo (cinque squalificati) ha perso in casa con il Castiadas: 3-2 il risultato finale a favore dei sarrabesi di Virgilio Perra andati in gol con Ruggeri e con una doppietta di Santoro. Per i locali, reti di Pusceddu e Sechi. Una sconfitta che complica l'inseguimento dei gavoesi alla Ferrini.

Riparte il Castiadas. Una vittoria che invece porta in casa Castiadas un po’ di fiducia dopo le ultime delusioni. Da ricordare che il Castiadas deve recuperare la gara col Budoni partendo dal 36' della ripresa sul risultato di 0-0.

Tre punti per la Villacidrese. La Villacidrese è tornata al successo con i gol di Corda e Figos. Per i locali, rete di Dessolis (2-1) il risultato finale. Infine l'Ossese ha travolto per 3-0 l'Idolo che una doppietta di Chelo e con un gol di Virdis.

Promozione. In Promozione successo del Villasimius sul campo del Villamassargia: 3-1 il risultato finale. Vittoria del Porto Torres per 4-0 sul campo del Valledoria (D'Antonio, Bazzoni, Nali e Leoni). Tharros-Tonara hanno pareggiato 1-1. Ospiti avanti con Noli, pareggio di Branicki su rigore. Tonaresi in dieci per cinquanta minuti.

