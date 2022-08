Positivo esordio stagionale par la Cos Sarrabus Ogliastra, che piega per 3-2 l Nuova Florida volando ai trentaduesimi di finale. Mattatore del match è stato Sergio Nurchi, autore di una doppietta in rimonta dopo che i laziali a inizio ripresa hanno ribaltando il risultato passando in vantaggio per 2-1. Il bomber si è scatenato segnando i gol del pari e del definitivo sorpasso del 3-2.

Al 16' padroni di casa avanti: Piredda verticalizza per Mancosu, l'attaccante entra in area, supera in portiere Giordani e insacca. Subito in avvio di ripresa il pari di Elbkhtaoui con un preciso diagonale che non lascia scampo a De Luca. All'8' il sorpasso dei laziale con Capparella direttamente da calcio piazzato. Poi si scatena Nurchi che prima pareggia al 23' spedendo la palla sotto l'incrocio dopo uno scambio con Nurchi e dopo firma il controsorpasso al 33' battendo Giordani in uscita.

© Riproduzione riservata