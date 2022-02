Domani in Serie D, pur essendo soltanto alla terza giornata del girone di ritorno, è già uno snodo fondamentale in chiave salvezza per tre delle sette sarde. Alle 14.30 si giocano quattro partite, alle 15 il derby del "Lixius" fra Lanusei e Muravera. Gli ogliastrini, quintultimi, non vincono dal 21 novembre e non sono ancora riusciti a trovare i tre punti sotto la guida di Oberdan Biagioni, nonostante dei progressi dal punto di vista del gioco e della produzione offensiva rispetto alla prima parte di stagione. I sarrabesi di Francesco Loi, di contro, hanno vinto le ultime due e con un altro successo vedrebbero molto più vicina la zona playoff, distante sei punti. Non ci sarà uno dei tanti ex, Mattia Floris, in biancorossoverde fino alla scorsa stagione.

Determinanti. Non può più sbagliare il Carbonia, che ha perso mercoledì 3-1 il recupero di campionato con la Vis Artena. Va in trasferta sul campo dell'Insieme Formia: le due squadre sul campo avrebbero gli stessi punti, 10, ma per i minerari pesa quello di penalizzazione che li rende ultimi da soli. Un altro passo falso, dopo che David Suazo si è lamentato per i tanti errori soprattutto difensivi, rischierebbe di costare carissimo nella rincorsa salvezza, dopo aver già sprecato l'andata facendosi rimontare da 3-0 a 3-3. Il Latte Dolce in classifica non sta molto meglio, terzultimo con 12 punti, complici anche le tre partite da recuperare (la prima sarà mercoledì in casa del Team Nuova Florida). I sassaresi ricevono a Usini il Gladiator ed è un match delicato per la zona bassa, visto che i campani sono la prima squadra dentro le posizioni playout.

Inseguimento al vertice. Ritrovato il successo battendo 2-0 il Lanusei domenica scorsa la Torres continua la sua corsa al secondo posto. I sassaresi sono a -5 dal Giugliano capolista (domani riceve il Team Nuova Florida, poi mercoledì gioca un recupero) e col Cassino, formazione appena fuori dalla zona playout, cercano altri tre punti per mantenere viva la speranza di giocarsi il primato. Sfida di metà classifica al "Martinez" fra l'Atletico Uri e la Vis Artena, coi laziali che mercoledì giocheranno contro il Muravera in uno dei cinque recuperi previsti (due riguardano le sarde). Per Massimiliano Paba c'è da sostituire Abib Jah, squalificato.

© Riproduzione riservata