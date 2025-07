Il Sant’Elena del nuovo allenatore Tonio Madau, che spera nel ripescaggio in Eccellenza, infoltisce la rosa con gli arrivi dell’attaccante Luca Floris (2000), proveniente dal Villasimius, e il difensore Mattia Pitzalis (2000), ex Iglesias, Carbonia, Legnago, Olbia, Turris e giovanili del Cagliari. Intanto il Sant'Elena che spera nel ripescaggio in Eccellenza, è anche alla ricerca di un campo dove poter giocare la nuova stagione. Il campo di Is Arenas è ancora abbandonato al suo destino, sempre in attesa dei lavori di recupero.

