Nuove cariche per il prossimo quadriennio nella magistratura sportiva in Sardegna di primo grado e d’Appello. Il Giudice sportivo è Maurizio Balloi, il presidente del collegio di secondo grado è Fausto Argiolas: entrambi cagliaritani, hanno 62 e 56 anni e sono avvocati. Sostituiscono Marco Branca e Franco Frenda.

Le nomine sono state deliberate dal Consiglio federale della Figc su proposta del Presidente federale. Il loro compito richiede preparazione, conoscenza approfondita delle regole ed equilibrio: devono stabilire di settimana in settimana la giusta punizione da infliggere ai tesserati e ai club in base alla gravità del comportamento loro e dei supporter in campo e non solo (ammende, squalifiche e così via).

I Giudici sportivi territoriali sono monocratici, hanno carattere provinciale, valutano quanto accade nei campionati e nelle competizioni organizzate dalle Leghe e dal settore per l’attività giovanile e scolastica (sanzioni per espulsioni, insulti alla terna, comportamenti violenti di giocatori e tifosi), si basano sui referti arbitrali (documenti ufficiali) e si muovono su segnalazione del Procuratore federale. Si occupano della regolarità dello svolgimento delle gare (tranne che per gli episodi di sola competenza del direttore di gara), del campo di gioco (dimensioni e altezza delle porte, misura del terreno eccetera), della posizione di calciatori, tecnici e assistenti di parte impiegati nelle partite; applicano le sanzioni e avviano i procedimenti davanti al Giudice sportivo nazionale. Contro le loro decisioni si può fare reclamo davanti alla Corte sportiva d’Appello territoriale.

L’organo di secondo grado è collegiale (tre componenti) e svolge una funzione d’Appello sulle decisioni prese dai Giudici sportivi territoriali e nazionali. Giudica anche su questioni tecnico-agonistiche servendosi, se necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’Associazione italiana arbitri. Il presidente svolge lo stesso ruolo nel Tribunale federale, che si occupa dei deferimenti di tesserati e società.

In entrambi i ruoli ci sono i sostituti: per il Giudice sportivo sono Carlo Amat, Luigi Angius, Vincenzo Frenda, Gabriele Massidda, Luigi Mura, Carlo Poddesu, Antonello Marotto e Pierluigi Pau; per l’Appello sono Carmelanna Corgiolu, Andrea Chelo, Renato Chiesa, Pierluigi Concas, Carlo Demurtas, Roberto Dettori, Leonardo Filippi, Sara Ghiani, Micol Girau, Alessio Locci, Antonella Lugas, Salvatore Madau, Francesco Mele, Gino Emanuele Melis, Dario Musino, Georgia Demurtas e Antonio Careddu.

© Riproduzione riservata