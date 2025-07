Enrico Merella guiderà ancora l’Innovyou Sennori nel campionato di Serie B Interregionale. La conferma del capitano rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione del roster che affronterà, per la prima volta nella storia del club, il quarto livello nazionale del basket maschile.

Classe 1996, play-guardia di personalità, Merella è uno dei simboli del progetto sennorese. Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo, con cui ha assaporato l’emozione dell’esordio in Serie A proprio nell’annata del Triplete, ha maturato esperienze importanti anche in Serie A2 (Agropoli) e in Serie B (Scauri, tra le altre), prima di scegliere di tornare nell’Isola e contribuire alla crescita di una realtà ambiziosa.

A Sennori ha trovato la sua dimensione ideale: da diverse stagioni è il punto di riferimento tecnico e carismatico della squadra, che ha trascinato fino alla storica promozione conquistata a Mola di Bari nello spareggio contro l’Alfa Basket Catania.

Tra le prossime mosse, l’Innovyou potrebbe annunciare anche la permanenza dell’altro totem della scorsa stagione: il pivot ceco classe ’82 Jiri Hubalek, il cui apporto sotto canestro si è rivelato decisivo nel percorso verso la B.

© Riproduzione riservata