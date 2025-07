Grande soddisfazione per la Sardegna col trionfo della Nazionale italiana di basket in carrozzina agli European Para Youth Games 2025, disputati a Istanbul, in Turchia. Tra i protagonisti della selezione azzurra Under 23 ci sono anche il sassarese Cristiano Uras, della Dinamo Lab, l'altro sardo Federico Bobbato e Alessio Ciciou, compagni di squadra nell'Asinara Waves Porto Torres

L’Italia ha letteralmente dominato il torneo facendo l'en plein nelle cinque partite, dove ha sconfitto Olanda (80-42), Francia (64-19), Portogallo (85-41), Irlanda (77-29) e, infine, Spagna, travolta con un netto 96-22 nell’ultimo incontro. Nella finalissima contro la Spagna 8 punti per Uras, a testimonianza del lavoro e della maturazione che sta portando avanti anche con la maglia della Dinamo Lab.

© Riproduzione riservata