La cavalcata di Lorenzo Carboni (numero 569 della classifica mondiale) si ferma nelle semifinali dell'Itf15 di Segrate.

Sul rosso lombardo, il tennista algherese, accreditato della settima testa di serie è in tabellone grazie a una wild card, ha regolato con un doppio 6-2 nei quarti Gabriele Crivellaro (che grazie ai punti conquistati in questo torneo entrerà per la prima volta nella classifica mondiale), ma nella sfida che concedeva il pass per la finale è stato sconfitto 2-6, 6-1, 6-1 da Alexander Weis, numero 5 del torneo e 559 del mondo.

