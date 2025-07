Prosegue il dominio di Giovanni Carboni nel salto ostacoli: dopo aver vinto la 2ª tappa, il campione sardo concede il bis su Ardita Nice nell’appuntamento successivo del Circuito Asvi, andato in scena nel fine settimana ad Abbasanta. Ma non solo.

Quasi una rivincita quella del Gran Premio C140 disputato nell’impianto di Tanca Regia, anche se il risultato non cambia: grazie a una prima manche senza penalità e a una seconda dove compie un solo errore, Carboni si impone davanti a Piero Pala su Zweitschrift; sul terzo gradino del podio il giovane Antonio Meloni su Vadir, che poi nella classifica Asvi riservata ai cavalli di 7 anni e oltre centrerà la seconda moneta alle spalle del binomio Carboni-Ardita Nice.

In sella a Darezzo, Carboni vince anche la classifica dei cavalli di 6 anni con percorsi netti, mentre nei cavalli di 5 anni si registrano ben sei ex equo con i binomi Giovanni Carboni-Eccelsa AA, Andrea Deledda-Edith Girl, Luca Riccardi-Eleonora Des Maria, Gregory Garcia-Essenza Grigio e la doppietta di Andrea Guspini su Enthu de Bois ed Etoile Gris. Nei cavalli di 4 anni, con oltre 40 partenti, sono stati addirittura 19 gli ex equo.

Per quanto riguarda le singole gare, da segnalare nella speciale a fasi consecutive per i cavalli di 6 anni il successo del caporal maggiore Alberto Tatti in sella a Dglagow, il più veloce tra i binomi che non hanno commesso errori: il graduato dell’esercito ha vinto pure la C130 a fasi consecutive ma in sella ad Alvit Blue.

Nella C130 mista per i 6 anni primeggia Antonio Meloni su Cesarus, nella C135 speciale a fasi consecutive per cavalli di 7 anni e oltre Gianleonardo Murruzzu su Barein. Nella C125 mista speciale vittoria di Martina Falchi su Bella Briosa, mentre nella C120 a fasi consecutive la spunta Sofia Zara su Jus Beau de Kouterhoeve.

La semifinale del Circuito Asvi di salto ostacoli si disputerà sempre a Tanca Regia dal 18 al 21 settembre.

© Riproduzione riservata