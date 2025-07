Arrivano le prime conferme in casa Freccia Parte Montis Mogoro, compagine che nella scorsa stagione è arrivata fino alla finale playoff nel campionato di Prima Categoria.

In società, il sodalizio mogorese riparte dalla conferma di Valentino Maccioni come presidente. Una scelta sotto il segno della continuità. Insieme a lui ci sarà Albino Casu, presidente onorario, Roberto Maccioni vicepresidente, Gianfranco Maccioni amministratore, Stefano Ibba direttore sportivo, mentre Francesco De Florio guiderà il settore giovanile. Completano il gruppo dirigenziale Maurizio Maccioni, Massimo Pala, Giovanni Casu, Giorgio Ghiani, Massimo Ghiani, Roberto Ghiani, Marco Grussu, Pietro Paolo Maccioni, Felice Melis, Danilo Onnis e Davide Orrù. I collaboratori saranno Paolo Atzori, Raffaele Melis, Carlo Orrù, Salvatore Massa, Manuela Barranca e Tommaso Orrù, mentre l’incarico di segretari spetta a Domenico Flagiello e Roberta Ghiani.

Sotto l’aspetto tecnico, la Freccia Parte Montis ripartirà da Giancarlo Boi, per il settimo anno alla guida della Prima Squadra. “Dopo l’ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione nel campionato di Prima Categoria – si legge nella nota societaria - arricchita da una crescita costante della squadra e dal raggiungimento di importanti risultati sportivi, la società ha deciso di proseguire con convinzione nel segno della continuità tecnica e progettuale”. Soddisfatto anche il tecnico di Arborea: “Sono orgoglioso della conferma – commenta - perché va oltre l’aspetto sportivo. Abbiamo fatto un grande percorso sia sul campo che sotto l’aspetto umano; si son creati dei legami forti che vanno oltre al rettangolo di gioco con tutto l’ambiente. L’obiettivo per il futuro non cambierà: puntiamo a star bene tra noi e divertirci, cercando di maturare tutti insieme e soprattutto raccogliere i frutti del settore giovanile. Abbiamo creato una chiara identità dentro e fuori dal campo e quella vogliamo mantenere. Concludo ringraziando i miei collaboratori Ladu, Minnai e Murru”.

