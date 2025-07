Nuovo innesto in casa Tavoni Sant’Orsola (Serie C Unica di basket maschile). La società sassarese ha ufficializzato l’arrivo di Simone Casu, playmaker classe 2005, che vestirà la maglia neroarancio nella stagione 2025-2026.

Cresciuto nelle giovanili dell’Azzurra Basket Oristano, Casu ha proseguito il suo percorso alla Santa Croce Olbia, con cui ha ottenuto successi nei campionati U13 e U14. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della Fulgor Fidenza, con cui ha giocato dal 2020 al 2022 nei campionati giovanili dall’U16 all’U19, partecipando anche alle finali nazionali con l’U17.

Negli ultimi tre anni ha indossato la maglia della Dinamo Academy, contribuendo alla promozione dalla Serie D e partecipando consecutivamente alla Next Gen Cup, la vetrina nazionale per i migliori prospetti giovanili.

Nel suo curriculum figura anche una convocazione in Nazionale Under 14, come riserva a casa, nella stagione 2019/2020.

