Bolognese di origine della Costa d'Avorio, Evan Boubre è il secondo volto nuovo del Latte Dolce. Classe 2003, il centrocampista nell’ultima stagione si è diviso tra Pergolettese (Serie C) e Sora (Serie D). Giocatore duttile, nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli e il suo ingaggio rientra nell’ottica della valorizzazione di un gruppo giovane, ma pronto ad affrontare un campionato importante come la Serie D.

Cresciuto nel Settore Giovanile del Corticella, società con cui fa il suo esordio in Serie D nella stagione 2020-2021, disputa i campionati Primavera 1 e 2 con il Frosinone. Nel 2023 al va Rimini, prima di fare ritorno al Frosinone e nella scorsa stagione viene convocato in Serie B in occasione del match tra i ciociari e la Sampdoria. Nel corso dell'anno gioca poi tra Pergolettese (Serie C) e Sora (Serie D), mettendo a segno una rete nel match contro l’Atletico Ascoli.

Il neo giocatore biancoceleste afferma: «Ho scelto di firmare con il Sassari Calcio Latte Dolce perché il progetto è molto ambizioso e si avvicina molto al professionismo. In questi primi allenamenti qua a Sassari ho trovato un gruppo di ragazzi che hanno una gran voglia di lavorare in cui tutti sentono di avere delle responsabilità. Il mister ci sta facendo capire le sue idee che vorrebbe portare sul campo e noi lavoriamo forte per arrivare pronti sia in Coppa Italia che in campionato».

© Riproduzione riservata