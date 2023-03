Cresce l’attesa in casa Costa Orientale Sarda per il delicatissimo derby contro l’Ilvamaddalena. In palio punti pesantissimi per la salvezza. Si gioca domenica al campo "Is Arranas" di Tertenia, con fischio di inizio alle 15.

La squadra di Francesco Loi è in gran salute. È reduce da quattro risultati utili di fila che hanno permesso di uscire fuori dalla zona playout ma la classifica è cortissima. L’Ilvamaddalena naviga tra la retrocessione e la zona playout e ha quattro punti in meno rispetto a Mancosu e compagni. La vittoria contro il Cassino, la prima del 2023 e del girone di ritorno, ha riportato entusiasmo in casa biancoceleste. Si annuncia quindi una partita molto delicata.

«Gli ultimi risultati sono stati importantissimi - dice il presidente della Cos, Stefano Boi – ma non bisogna abbassare la guardia. Siamo al decimo posto ma con appena quattro punti di vantaggio dalla zona retrocessione. È un campionato difficilissimo e livellato verso l’alto. Inutile dire che contro l’Ilva non sarà semplice».

