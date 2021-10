I quattro incontri della terza giornata della C Silver di basket saranno equamente divisi tra oggi e domani. Entrambi in programma alle 18 i due match di oggi. Uno vedrà la capolista Esperia ospitare l’insidiosa Sef Torres, reduce dal pesante 94-27 rifilato all’Olimpia, che in questa tornata godrà di un turno di riposo. L’altro vedrà la Ferrini Delogu Legnami, reduce da un stop di una settimana, scendere in campo a Ploaghe per affrontare il Sant’Orsola. Il club sassarese, nonostante alcuni giocatori fossero alle prese con fastidi e infortuni, lo scorso fine settimana era usciti vittoriosi dall’intenso e combattuto incontro giocato sul parquet de Il Veliero Calasetta.

Le sfide domenicali. Grande attesa anche per le gare in programma domani. Alle 18 Uri e Cus Sassari avranno l’opportunità di sbloccarsi dopo le sconfitte incassate lo scorso weekend e, mezz’ora più tardi, l’Antonianum, ospiterà a Quartu il Calasetta.

