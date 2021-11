Quattro vittorie nelle prime quattro partite e primo posto in classifica a punteggio pieno nel campionato di Serie B1 femminile. La Capo d'Orso Palau non vuole fermare la sua corsa in questo inizio di stagione da sogno. Sabato la squadra allenata da Antonio Guidarini sfiderà in trasferta, a Torino, la Volley Parella, che insegue le isolane al quarto posto con 8 punti.

Serie B2 femminile. E’ in programma sabato alle 17 al PalaConi B il derby sardo tra l'Alfieri Ajò Energia e La Smeralda Ossi. L'Alfieri cerca il secondo successo stagionale dopo aver giocato solo una partita. L'Ossi è quarto con 5 punti dopo due successi in altrettanti match disputati. Impegno casalingo per la Pgs San Paolo contro la Fenice Roma. Le cagliaritane sono al momento terze con 5 punti e proveranno a migliorare il proprio bottino. La Corren Volley Ghilarza andrà invece a caccia dei primi punti della stagione in trasferta a Roma contro la Pol. Dil. Talete.

Serie B maschile. Sono due i derby in programma: Cus Cagliari-Vba Olimpia Sant'Antioco alle 17 e Airone Tortolì-Sarroch alle 19. Il Cus è al momento secondo con 5 punti conquistati dopo le prime due partite, mentre Sant'Antioco è ancora a quota 0. Stesso discorso per l'Airone, mentre Sarroch ne ha 3. A quota 3 punti c'è anche la Silvio Pellico 3P, che se la vedrà in trasferta contro l'Amin 21 K Roma 7 Volley prima in classifica.

