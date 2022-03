Nessuno scossone dal weekend appena passato in B e C femminile di basket. Continua, infatti, la marcia incontrastata delle due capolista.

Serie B. Il programma del massimo torneo regionale prevedeva lo scontro diretto tra la prima, la Iannas Virtus Cagliari, e una delle due seconde, la Mercede Alghero. Con l’ennesima prova di forza le cagliaritane si impongono per 70-53, al termine di una gara sempre condotta nel punteggio. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico partono forte e volano sul +13 al 10’ (22-9). Nel secondo quarto le algheresi accorciano lo svantaggio fino al 43-36 del 20’. Al rientro dagli spogliatoi le virtussine aumentano nuovamente l’intensità e il divario si amplia sul 60-46 del 30’. L’ultima frazione è di controllo fino alla sirena finale che decreta la vittoria numero 17 della stagione. Miglior realizzatrice della gara è Mitreva, della Mercede, con 20 punti, mentre per la Virtus sono 4 le giocatrici in doppia cifra (Scibelli 17, Brunetti 14, Corda 12, Lucchini 10). Sconfitta anche l’altra seconda in classifica, l’Antonianum Quartu, in casa contro la Dinamo 2000 Sassari (60-75). Ospiti sempre avanti nel punteggio (30-43 all’intervallo) e massimo vantaggio raggiunto al 30’ sul +21 (42-63). Nell’ultima frazione le quartesi accorciano il divario ma non creano problemi alle sassaresi. Nella Dinamo 2000 da segnalare i 21 punti di Loriga. Convincente vittoria del San Salvatore Selargius, contro l’Astro, per 80-53, in una gara mai in discussione. Stesso discorso per la vittoria del Su Planu contro la Costruzioni Valentino Alghero, chiusa 65-39 (tra le selargine Vargiu chiude con 30 punti personali). Infine, successo interno per lo Spirito Sportivo Cagliari, contro il Basket 90, per 54-33.

Serie C. E’ arrivata a 11 vittorie la striscia della New Basket Ploaghe. L’ultima a cadere contro il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni è il Basket Quartu, per 75-42. Partita segnata già all’intervallo, chiuso 45-24, e divario che va ad allargarsi fino al 40’. Top scorer della gara è Capece, della New Basket, con 20 punti. Alle spalle non demorde la Ferrini Quartu che batte il Carloforte 69-45. Break decisivo nel secondo quarto, quando le padroni di casa raggiungono il +20 (38-18). Nelle ultime due frazioni le quartesi controllano. Il Carloforte può consolarsi con la migliore realizzatrice, Ennas (22 punti). Vince il Nuovo Basket Oristano, contro Assemini, per 51-37. Partita in equilibrio fino al 30’, quando il punteggio era sul 34-30. È nell’ultima frazione che le oristanesi prendono il largo, portando a casa la quarta vittoria stagionale. Chiude il quadro del girone la bella vittoria di Nulvi, contro Nuoro, per 62-50.

