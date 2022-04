La penultima giornata della stagione regolare di Serie B maschile tiene ancora aperte le porte della qualificazione ai playoff di Sarroch. Sabato è arrivato il netto successo per 3-0 sulla Fenice Roma nell'ultimo match casalingo del campionato. La contemporanea sconfitta della Lazio permette alla squadra allenata da coach Franchi di potersi giocare l'accesso agli spareggi nell'ultima giornata di sabato. Fuori dai giochi il Cus Cagliari, nonostante le due vittorie in due giorni contro Casal Bertone e Airone Tortolì, entrambe per 3-0. Tortolì ha già salutato il campionato di B, così come Silvio Pellico 3P - sconfitta 3-1 dalla Casal Bertone a Sassari - e VBA Olimpia Sant'Antioco, battuta in 3 set dall'Amin 21 K Roma 7.

B1 femminile. Altra vittoria per la Capo d'Orso Palau in attesa dei playoff. Le galluresi si sono imposte 3-1 in casa sulla Savis Cargo Broker.

B2 femminile. La Smeralda Ossi cade in casa contro la Revolution Roma in 3 set e compromette la qualificazione ai playoff, che si deciderà all'ultima giornata. L'Alfieri Ajò Energia vince 3-1 a Ghilarza il derby contro la Corren e con 3 punti di margine sulla zona retrocessione dovrà aspettare all'ultima giornata - quando le cagliaritane osserveranno il turno di riposo - per festeggiare la salvezza.

