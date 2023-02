La marcia incontrastata di Virtus Cagliari, in B regionale, e Basket 90, in C regionale, non sembra volersi arrestare.

Serie B. Per la Virtus, nella sfida contro Su Planu, è arrivata la vittoria numero 14 su 14 gare. Il finale 79-32 racconta una sfida mai in dubbio, con vantaggi sopra la doppia cifra già nel corso del primo quarto (28-17). Tra le cagliaritane Brunetti è la miglior realizzatrice con 16 punti personali. Alle spalle, prosegue la lotta per il secondo posto tra Antonianum Quartu e Kiron Elmas. I quarti superano il Cus Cagliari, 79-35, con grande autorità e una Ljubenovic da 15 punti. Stessi punti realizzati da Serra, nella fila del Cus. Le masesi, invece, sono autrici dell'unico colpo esterno di giornata, con il 47-64 rifilato alla New Basket Ploaghe. Al termine dei 40', Vanacore, tra le ploaghesi, e Palmas, della Kiron, sono le migliori con 15 punti messi a riferimento. Rinviata, invece, al prossimo 16 febbraio, la sfida tra San Salvatore Selargius e Astro.

Serie C. L'esordio nella fase a orologio vede il Basket 90 imporsi sul parquet della Pallacanestro Nuoro per 47-66. Ospiti che vanno avanti nel punteggio, ma non riescono ad allungare oltre la doppia cifra per buona parte della gara (21-27 al 20' e 40-49 al 30'). Gli ultimi 10' sono tutti di marca sassarese che dimostrano la loro qualità e portano il loro vantaggio sul punteggio finale. Alle nuoresi non basta una Onnis da 23 punti. Alle spalle Nulvi si impone con grande sicurezza contro il Condor per 60-50. Infine, dopo una gara equilibrata per 3 quarti (parziale di 33-32 al 30'), da segnalare anche il successo del Basket Quartu contro la Coral 93 per 66-50.

© Riproduzione riservata