In attesa di capire chi prenderà le redini del Carbonia, ieri notte l'assemblea straordinaria del Carbonia calcio ha deliberato di iscriversi ai campionati regionali di Eccellenza, under 19, regionale Elite under 17 e regionale Elite under 15 dissipando quindi le voci che questo non sarebbe potuto accadere.

Intanto di recente due gruppi imprenditoriali si sono fatti avanti per capire se è possibile rilevare il club e hanno acquisito la documentazione. Ma al momento oltre a questa fase non ci sarebbe ancora nient'altro di tangibile sebbene le cose potrebbero assumere una svolta radicale a giorni.

Così l’attuale dirigenza guidata dal presidente Stefano Canu ha voluto dare un'impronta: «È stato deciso di confermare in toto l’attività del sodalizio anche per la stagione sportiva 2023/2024».

