Sono aperte le iscrizioni per la Summer Cup Poetto 3X3, la manifestazione prenderà il via il 22 settembre per terminare il 24. Le sfide si svolgeranno nel nuovissimo campo da gioco, recentemente inaugurato dopo un importante restyling, nella cornice naturale del lungomare quartese. A darne comunicazione è il Settore Pallacanestro MSP, ente organizzatore dell’evento, che specifica come la manifestazione sia aperta a tutti: possono partecipare gli amatori così come gli atleti agonisti. I team dovranno però essere composti da un minimo di 3 e fino a un massimo di 5 atleti. Possono partecipare anche società non affiliate all’ente MSP.

Le categorie. Le categorie saranno suddivise in base all’età dei partecipanti: Open Maschile, Open Femminile, Over 45, Propaganda (2010), Ragazzi (2009), Allievi (2008), Cadetti (2007), Juniores (2006).

La quota di partecipazione è di 15 euro ad atleta e comprende la copertura assicurativa e, nel caso di squadre composta da atleti di diverse società, anche della maglietta di gioco. Il termine ultimo per iscriversi è fissato per il 15 settembre. Tutti i partecipanti dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione, il certificato medico agonistico in corso di validità. Per ulteriori informazioni l’organizzazione è a disposizione al recapito telefonico 3701040140 (Alberto Manca), o via email all’indirizzo pallacanestromsp@tiscali.it.

© Riproduzione riservata