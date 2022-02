Weekend da dimenticare per Techfind Selargius e Cus Cagliari, battuti rispettivamente 69-48 dal Vigarano e 78-52 dal San Giovanni Valdarno, capolista del girone Sud dell’A2 femminile di basket.

TECHFIND SELARGIUS - Un opaco San Salvatore, privo della playmaker Zitkova, che ha lasciato la squadra a inizio settimana, è stato costretto a inseguire il Vigarano fin dal primo quarto, chiuso sotto 18-13, e non è riuscito a trovare la chiave per invertire la rotta. Nella seconda frazione le giallonere hanno toccato il -10 (27-17) e dopo essere riuscite a riportarsi sul -6, sono arrivate al giro di boa sotto 36-23. In avvio di ripresa, la Techfind ha ricucito fino al -6, ma l’implacabile Sorrentino, che chiuderà a quota 25 punti, ha trascinato le padrone di casa prima sul più +15 (51-36 al 30’) e poi fino al +21 finale.

“È una sconfitta senza attenuanti, le avversarie hanno escluso El Habbab dal nostro gioco e noi abbiamo pagato l’assenza di rotazioni in cabina di regia è sbagliato troppi tiri”, ha commentato coach Fioretto.

CUS CAGLIARI - Le universitarie, nonostante l’avvio non ottimale - sotto 25-16 al 10’ - hanno tenuto il passo della capolista San Giovanni Valdarno e nel secondo quarto si sono riavvicinate fino al 36-32, salvo poi arrivare all’intervallo lungo sotto 41-32. Un -9 a cui il Cus ha risposto con le due triple di Ljubenovic e Cecili e i centri di Striulli, che ha riportato le cagliaritane sul -1. Le cussine non sono però riuscite a mettere la freccia e la prima della classe ha costruito un vantaggio di sette punti (54-47 al 30’) prima di dilagare nell’ultima frazione, in cui il Cus ha pagato un calo fisico notevole che la Gallo Valdarno ha sfruttato confezionando un parziale di 24-5. “Abbiamo ceduto di schianto negli ultimi 5’, ma nonostante il -26 io sono soddisfatto della nostra prestazione, per più di 3/4 abbiamo giocato con una formazione molto forte”, ha sottolineato coach Xaxa.

S. Giovanni Valdarno 78

Cus Cagliari 52

(25-16; 41-32; 54-47)

Bruschi San Giovanni Valdarno: Vespignani 13, Olajide 6, Bove 2, Peresson 18, Cvijanovic 23, Lazzaro 2, Gatti ne, Ramò 2, Milani 10, Tibè 2. Allenatore Alberto Matassini.

Cus Cagliari: Puggioni 3, Striulli 8, Caldaro 2, Prosperi 10, Ljubenovic 15, Saias 3, Cecili 8, Madeddu, Niola, Gagliano 3. Allenatore Federico Xaxa.

Pall. Vigarano 69

Techfind Selargius 48

(18-13; 36-23; 51-36)

Vigarano: Sorrentino 25, De Rosa 7, Perini 16, Coser 6, Sarni 11, Olodo ne, Dentamaro 4, Bagnoli, Pepe, De Liso, Capra. Allenatore Borghi

Techfind San Selargius Selargius: Rosellini 8, El Habbab 10, Pinna, Cutrupi 4, Ceccarelli 13, Corongiu ne, Mura 13, Pandori, Valenti, Demetrio Blecic. Allenatore Roberto Fioretto.

