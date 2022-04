Si torna a giocare dopo la pausa di Pasqua. A tre giornate dalla fine del campionato, arriva il momento decisivo della stagione. Il 360GG prova a tenere viva la corsa al primo posto, distante tre lunghezze. I cagliaritani ricevono sabato al PalaConi l'Alto Vincentino con l'obiettivo di ritrovare la vittoria. Per il Città di Sestu, dopo la sconfitta di sabato per 6-2 nel recupero contro Aosta, sabato sarà l'ultima occasione di tenere vive le poche speranze per i playout. In caso di mancata vittoria contro l'Hellas Verona quarta in classifica, la squadra di Chicco Cocco sarebbe retrocessa matematicamente. L'aritmetica ha già condannato la Monastir Kosmoto, che proverà comunque ad onorare fino alla fine la sua stagione nella trasferta contro l'Elledì Fossano. Turno di riposo per la Leonardo.

Serie B. Discorsi ancora aperti in Serie B per gli obiettivi delle squadre del girone A. Il Sardinia Futsal ospita al PalaMonteAcuto il Videoton Crema per difendere la zona playoff. Il C'è Chi Ciak di Serramanna gioca in casa contro il Leon per provare a chiudere definitivamente il discorso salvezza. Trasferte per Jasnagora e Mediterranea, rispettivamente contro la Futsal Fucsia Nizza e il Bergamo. Nel girone E, il Domus Chia già retrocesso attende sul proprio campo il Città di Anzio.

Femminile. Ultima giornata di Serie A femminile per l'Athena Sassari contro la Marbel Bitonto. Per sperare nei playout le sassaresi sono obbligate a vincere domenica e sperare al tempo stesso in una sconfitta dell'Audace Verona sul campo del TikiTaka Francavilla. In A2 femminile, testa a testa tra Mediterranea e Jasnagora per assicurarsi il secondo posto del girone B. La Med riceve domenica mattina il San Giovanni. Sfida in trasferta alla capolista Pelletterie per la Jasna. Nel girone A, Santu Predu e Arzachena proseguono la corsa ai playoff, rispettivamente in trasferta contro il Città di Thiene e in casa contro il Top Five. Sfida salvezza per il Cus Cagliari contro la San Marino Academy.

© Riproduzione riservata