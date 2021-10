Un vittoria e un pareggio in trasferta, e che trasferte. Amsicora e Ferrini fanno la voce grossa nella serie A1 femminile di hockey su prato. Domenica si è giocata la seconda giornata e l’Amsicora ha fatto il botto battendo il Valverde 2-1, la Ferrini è andata molto vicino pareggiando 2-2 con la Lorenzoni a Bra. Due formazioni, Valverde e Lorenzoni che non fanno mistero di puntare in alto.

Qui Amsicora. Per l’Amsicora era la prima partita del campionato, dopo l’Eurohockey di Praga. Roberta Lilliu ha recuperato alcune infortunate e una di queste ha siglato il vantaggio al 3’ del secondo quarto, Maryna Khilko. Immediato pareggio delle siciliane e nuovo vantaggio dopo tre minuti con un rigore di Federica Carta. Il Valverde ha avuto l’occasione di pareggiare ma il rigore in suo favore è stato parato da Maryanna Aramu.

Qui Ferrini. La Ferrini mette subito le cose in chiaro, la Lorenzoni va in affanno e subisce. Le ragazze di Maria Alacid segnano due volte, con Chiara Cusimano e un corto di Ivakhnenko. Si va al riposo sul 2-0 ma dopo il cambio di campo le piemontesi non danno tregua e segnano due reti con Carletti. Resta un misto di rammarico per il doppio vantaggio sfumato, e di soddisfazione per una grande partita.

Sosta. Ora la pausa per la Nazionale, impegnata con le qualificazioni mondiali in programma a Pisa dal 21 al 24 ottobre.

