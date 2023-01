Il Davide sassarese abbatte il Golia veneziano: al PalaSerradimigni finisce 89-82. La Dinamo infligge la prima sconfitta in Eurocup alla Reyer, testa di serie numero uno. E il +7 finale non racconta una gara dominata per 30 minuti dalla squadra di Restivo che ha avuto anche 23 punti di vantaggio. Distacco che chiaramente dà la possibilità a Venezia di rifarsi nella gara di ritorno in casa tra una settimana, ma intanto l’impresa è davvero da copertina.

Partenza strepitosa della Dinamo che non solo difende, ma in attacco colpisce in entrata e da sotto. Nel 14-3 al 5’ un dato eclatante: tutte le giocatrici del quintetto sono andate a segno. Venezia usa i cambi per provare ad arrestare la fuga sassarese che arriva anche a +12 con Holmes che segna in tutte le maniere.

Sassari è in gas, gioca davvero bene in attacco e la Reyer è alle corde: 38-17 coi tiri da fuori di Ciavarella e Holmes al 15’. La tripla di Ciavarella fissa un incredibile +23 al 16’. Venezia si affida a Delaere e al primo canestro della giapponese Yasuma per limare qualcosa prima del riposo: 47-32.

Al rientro in campo la difesa veneziana sale di livello e l’attacco della Dinamo si inceppa, solo Holmes riesce a procurarsi buoni tiri, ma Shepard riduce il divario sotto la doppia cifra: 50-41 al 24’.

Sassari riprende quota e ristabilisce il distacco con Carangelo (ex di lusso) e Holmes: 68-45 al 29’. Tocca per un attimo il +24 con la tripla di Carangelo in apertura di ultimo quarto. Ma Venezia non è morta e con Kuier e Shepard inizia la rimonta con un break di 12-0: 78-66 al 36’. La tripla di Kuier riduce il distacco a sole 7 lunghezze. Adesso è Sassari alle corde e ancora Kuier per 84-81 a 80 secondi dalla fine. La tripla di Holmes è ossigeno per la Dinamo e asfissia per Venezia che perde la speranza di completare la rimonta.

I tabellini

Sassari: Toffolo 4, Mazza ne, Carangelo 21, Arioli ne, Gustavsson 17, Makurat 13, Thomas 6, Cerri ne, Holmes 22, Ciavarella 6. All. Restivo.

Venezia: Villa 7, Delaere 19, Pan, Meldere ne, Madera 4, Yasuma 5, Fassina 7, Carraro ne, Shepard 19, Kuier 21 All. Mazzon

