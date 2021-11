Prosegue a ritmi serrati il campionato di Promozione regionale di basket. Il primo anticipo, al Nord, si è già disputato, mentre le altre partite, in tutta l’Isola, sono previste da oggi fino a domenica.

Girone Sud. La quinta di andata inizia oggi. Aprirà la giornata una delle due capolista, la Sulcis Spes, alle 20.30, sul campo del Siliqua. I sulcitani cercano la quarta vittoria per mettere pressione al Condor Monserrato, con la quale condivide la vetta. Alle 21, invece, esordio casalingo del Sinis Basket, reduce dalla bella vittoria sul campo del Jolly Dolianova, contro il Serramanna. L’altra prima della classe, il Condor, anch’esso ancora imbattuto, giocherà domani sul difficile campo del Carloforte (palla a due alle 19), all’esordio stagionale. Domenica le altre due gare che chiudono il programma: alle 18 il Sinnai ospita il Jolly Dolianova, mentre alle 20 il Poetto attende la visita dello Spirito Sportivo.

Girone Nord. Il quarto turno ha preso il via ieri sera, con la netta vittoria nel derby sassarese della Gabetti Masters (Cesaraccio top scorer con 23 punti) sulla Dinamo 2000, per 83-46. Domani altre tre sfide. Alle 19 Ichnos Nuoro e Macomer 2.0 saranno impegnate in uno scontro diretto per il primo successo stagionale. Alla stessa ora si prospetta combattuta e di buon livello la partita tra Pallacanestro Nuoro e 80&Co. Ozieri. Nuoro è tra le tre squadre in vetta, mentre gli ozieresi hanno esordito in campionato con una vittoria sulla Dinamo 2000. Alle 19.30, invece, derby gallurese tra la Santa Croce Olbia e Arzachena. Chiuderà il quadro delle partite, domenica alle 19, l’impegno della capolista Aurea Sassari contro il CMB Porto Torres.

