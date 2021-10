Sarà concentrata nella giornata di oggi la terza giornata di andata del campionato di Serie D regionale di basket, con tutte le 5 gare previste in calendario.

Gli impegni. Una delle tre capoliste, il San Salvatore Selargius, osserverà il turno di riposo, mentre le altre due, Astro e Sennori, giocano in trasferta. La prima sul parquet della matricola Oristano Basket, reduce dal turno di riposo e ancora a secco di punti dopo la sconfitta dell’esordio contro il San Sperate; i sennoresi, invece, andranno a far visita al Genneruxi, che sette giorni fa’ è caduto sul campo dell’Astro. Tra le altre gare, grande attesa per la sfida di San Sperate, tra i padroni di casa e un rigenerato Carbonia. Entrambe le compagini hanno una vittoria all’attivo e non vogliono perdere contatto con le posizioni di vetta. Chiudono il quadro gli incroci tra Coral Alghero e Azzurra Oristano, con gli algheresi alla ricerca della prima vittoria e gli oristanesi di un pronto riscatto dopo la pesante sconfitta contro in casa del Carbonia, e tra Elmas e Assemini, entrambe ancora in fase di rodaggio e a quota 0 in classifica, con due sconfitte in altrettante gare.

Gli altri appuntamenti. Il quadro completo delle partite: Elmas-Assemini, ore 18; Oristano Basket-Astro, ore 18; San Sperate-Carbonia, ore 18.30; Genneruxi-Sennori, ore 18.30; Coral Alghero-Azzurra Oristano, ore 20. Riposa: San Salvatore Selargius.

