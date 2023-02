Vincere: è la parola d’ordine per le formazione sarde impegnate domani per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone G. Inizia, alle 14, l’Atletico Uri, impegnato sul campo della capolista Paganese. La squadra di Massimiliano Paba nel girone di ritorno ha cambiato marcia: ha conquistato gli stessi punti (10) dei primi della classe. Servirà comunque un’impresa per mantenere la serie utile che dura da quattro turni.

Le altre scendono in campo mezz’ora più tardi (14.30). La Costa Orientale Sarda ospita la forte Casertana, che comunque non sta rispettando le aspettative di inizio stagione. Il tecnico Francesco Loi si aspetta una grande reazione da parte dei suoi uomini dopo la brutta battuta d’arresto nel derby con l’Uri.

Altro scontro diretto playoff per l’Arzachena, attesa sul campo della Lupa Frascati. Sartor e compagni sono reduci da due vittorie consecutive e vanno a caccia del tris con l'obiettivo di entrare nelle prime cinque posizioni.

Gioca nel suo fortino l’Ilvamaddalena con il Portici. Una partita delicatissima in chiave salvezza: la posta in palio vale doppio in questi casi. Gli uomini di Gardini viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo l’ottimo punto raccolto in trasferta con la Palmese.

