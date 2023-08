Ancora un rinforzo per l'Ilvamaddalena targata Carlo Cotroneo.

La società biancoceleste punta al ritorno immediato in Serie D. Per questo è stato tesserato anche il centrocampista argentino Lucas Salas.

Nato a San Juan nel 1994, Salas è cresciuto nelle giovanili del San Martin dove è rimasto sino al 2018, giocando nella “Primera Division”, la serie massima serie Argentina. Nella stagione 2018/2019 la prima esperienza europea, in Grecia all’Asteras Tripoli, per poi rientrare in patria per la chiamata dell’Olimpo di Bahia Bianca. Successivamente ha indossato la maglia del San Martin e del Desamparados.

È approdato in Italia nella scorsa stagione, vincendo il campionato di Eccellenza con la formazione del Rotonda.

