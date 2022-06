Cambio di panchina in casa Ilvamaddalena. Lascia Acciaro, arriva Gardini. La società biancoceleste ha comunicato la decisione del tecnico artefice del salto dalla Promozione alla Serie D, ritrovata dopo 26 anni, di lasciare l’incarico. E lo ringrazia per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti. Acciaro aveva vinto altri tre campionati con gli isolani, due da allenatore e uno da giocatore.

Al suo posto è in arrivo il laziale Aldo Gardini, tecnico nato nel 1968. In Sardegna ha allenato il Lanusei e la Torres. Molto positiva la stagione con gli ogliastrini, che – con lui in panchina – erano andati vicinissimi alla conquista della Serie C. Meno bene ha fatto con i sassaresi. Gardini ha guidato anche Trastevere, Ostiamare ed è stato vice allenatore della Nuorese nella stagione 2006/2007. Già in serata potrebbe esserci l'ufficialità.

