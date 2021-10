Beffa in casa Villasimius a tre giorni dalla sfida primato in casa col Monteponi. Il giudice sportivo ha inflitto alla squadra sarrabese il ko a tavolino per 3-0 a beneficio del La Palma, che sul campo era stata sconfitta domenica scorsa per 2-0. Il Villasimius resta secondo ma scende a 10 punti in classifica, mentre il La Palma sale da quattro, a sette punti, superando Atletico Cagliari, Gonnosfanadiga, e Orrolese e agguantando Cortoghiana e Andromeda. Un bel passo in avanti inatteso. Secondo il comunicato della Figc il Villasimius avrebbe fatto giocare Michele Cireddu ancora non tesserato alla società.

© Riproduzione riservata