Dal 2005 al 2010 ha giocato in Promozione. Tra i giocatori Tocco, Perez, Marcialis, Davide e Marco Masili, Argiolas, Valenti. Il presidente era Paolo Piras. Il Villanovatulo punta a ritornare in alto. Fresca di promozione in Seconda categoria la società del presidente Ercole Masili punta a disputare un campionato di vertice. La squadra è stata rinforzata con gli innesti dell’ex Cagliari Alessandro Lai, di Marco Masili e Mattia Demuro che avevano giocato in Promozione, di Chicco Ghiani e di Alessandro Piredda. Confermato l’allenatore Franco Demuro. “Vogliamo fare bene”, dice il massimo dirigente, Ercole Masili. “Ci sono diverse squadre costruite per il salto di categoria. Sarà però il campo a sancire i verdetti, come sempre”.

