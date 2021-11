Terza in classifica a quota 22, frutto di 4 vittorie e due pareggi, mentre attende di recuperare due gare: questo è il ruolino di marcia del Tuttavista, nel girone C della prima categoria.

Vicini alla vetta. La squadra di Galtellì è quindi in cerca di un posto al sole, ai vertici del calcio regionale, anche se il presidente Serafino Solinas ci tiene a volare basso: “Puntiamo a raggiungere una salvezza tranquilla il prima possibile, poi vediamo che succede. I risultati per adesso sono dalla nostra parte e siamo felicissimi di questo.

Una squadra fatta in casa. La rosa a disposizione dell’allenatore è formata da moltissimi ragazzi del paese, questo è quello che ci inorgoglisce di più”, spiega ancora il presidente. Lo stesso tecnico che guida la prima squadra Franco Solinas è di Galtellì, e può contare dalla sua una grande esperienza in Promozione e Eccellenza: ha infatti militato per 10 anni nella Dorgalese, ora invece, e ormai da 3 stagioni, guida dalla panchina la squadra del suo paese.

La dirigenza. Una team di dirigenti che ha preso le redini della società da appena 4 anni ma che ha le idee chiare sul futuro: “Io sono il presidente e grazie all’aiuto dei “20 volenterosi” abbiamo siamo riusciti a ripartire da zero, da tra anno stiamo lavorando con la speranza di andare più avanti possibile. Ogni domenica al campo abbiamo un seguito di oltre 400 persone che incitano i ragazzi dagli spalti, una cosa non usuale in prima categoria, non possiamo che esserne soddisfatti”.

I programmi. I progetti per il futuro sono legato a doppio filo con i ragazzi: “Puntiamo molto sul nostro settore giovanile che dovrà diventare un fiore all’occhiello per tutta la zona, sul campionato attuale ci attendiamo un bel finale ma voliamo basso. Domenica siamo attesi dalla trasferta in casa della capolista Barisardo, una corazzata costruita con grandi ambizioni. Andremo a giocarci la nostra partita senza timori reverenziali”, ha concluso Serafino Solinas.

© Riproduzione riservata