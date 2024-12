In pista dal 2005 con alle spalle alcune partecipazioni alle tappe azzurre del campionato mondiale di rally, Gianluca Leoni, 39 anni di Porto Torres, pilota del Team Autoservice Sport su Mitsubishi Evo IV, si è aggiudicato la VI edizione del Challenge “Riviera del Corallo”, ultima tappa della competizione tricolore che si è corsa al Kartodromo-Pista del Corallo, organizzata dal Team Alghero Corse in collaborazione con l’ACI Sassari, il Comune di Alghero e Fondazione Alghero e con l’apporto di altri enti e sponsor.

Al traguardo tanto ambito è arrivato con la sua auto da corsa, una Mitsubishi Lancer Evo.

«È stato un anno di lavoro molto impegnativo e questa sfida doveva essere solo una prova, poiché la mia specialità è il Rally, mentre questa gara era un formula challenge, valida comunque per il campionato italiano», spiega Gianluca Leoni, «quindi l’intenzione non era quella di vincere ma di testare la mia macchina, invece il risultato è arrivato e di questo non posso che essere felice. Il risultato è frutto di un grande lavoro fatto con il tecnico durante tutto l’anno».

Una vittoria in condizioni climatiche non proprio ottimali, quattro manche tra il forte vento e la pioggia. «Dopo la qualifica ho visto che avevo raggiunto il primo posto, - aggiunge - e ancora dopo la prima e la seconda manche di nuovo primo con un distacco di 12 secondi. Insomma un doppia sorpresa».

Anche perché sul podio della sezione delle auto storiche è salito il fratello, Alessandro Leoni che di anni ne ha 43, una super festa in famiglia che ormai viaggia sulle quattro ruote con successo.

