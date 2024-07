A soli 15 anni è diventato il “marchio” che molti conoscono. Filippo Maltoni fighter turritano, allenato dai tecnici della palestra Nur Mma di Porto Torres, ha tagliato uno dei traguardi più ambiti, guadagnandosi la convocazione in nazionale per partecipare ai mondiali di Mma, in programma dal 4 all’11 agosto ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Dotato di ottima tecnica nel combattimento corpo a corpo e a terra, per Maltoni la strada tutta in discesa era cominciata con la vittoria ai campionati nazionali open, agli Assoluti, nella Coppa Italia e al trofeo Città di Roma. Un anno d’oro quello del 2024 per l’atleta che, da soli due anni, ha iniziato lo sport delle arti marziali.

Il suo percorso agonistico è cominciato nel 2022 sotto la guida degli istruttori Edoardo Gino e Alessandro Bazzoni, e già nel 2023 raggiunse un primo risultato: conquisto gli Assoluti. Motivato dal suo sogno è riuscito a ritagliarsi una strada, ad iniziare una carriera che da Federkombat Figmma tra gli Youth 14-15 anni Under 62 kg, lo porterà a salire tra gli Youth A nel prossimo mese di ottobre. La sua perseveranza e determinazione lo hanno aiutato a realizzare una serie di successi, e fra questi il volo ai mondiali ad Abu Dhabi. «Un risultato raggiunto grazie alle vittorie di tutte le gare nazionali a cui ha partecipato», spiega Edoardo Gino, «e anche la sola partecipazione è motivo di orgoglio».

