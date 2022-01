Si è aperta a Capoterra, con la terza edizione del trofeo Solo Dance di artistico, la nuova stagione agonistica del pattinaggio regionale. Una cinquantina gli iscritti, al primo esame con la pista dopo l’allenamento invernale. Tra i vincitori, spiccano le performance di Veronica Boi (Flamingo Skating Club) e Giulia Marras (GS Life), le migliori rispettivamente tra juniores e cadetti.

Il calendario. I prossimi mesi saranno fitti di appuntamenti. Dopo il trofeo promozionale Città di Barrali, a fine febbraio, sarà il turno dei tre campionati interprovinciali di corsa che occuperanno ogni fine settimana di marzo. Un’accelerazione che condurrà ai campionati regionali, il clou della stagione. Tre gli appuntamenti per il settore corsa: il 2 aprile, a Carbonia, il campionato sardo su strada per Giovanissimi ed Esordienti, l’indomani a Elmas per le altre categorie, infine l’8 maggio su pista a Monastir. Il massimo confronto per il pattinaggio artistico sarà l’8 maggio a Capoterra.

I numeri. Il movimento sardo conta più di duemila tesserati e ventidue società, tre affiliate nel corso del 2021. “Due di skateboard, disciplina emergente pronta a esplodere grazie ai nuovi impianti”, precisa Mario Argiolas, presidente del comitato regionale della Fihp, “la maggior parte dei praticanti si concentra nel sud Sardegna, a causa della carenza di strutture dedicate nel nord Sardegna. Stiamo lavorando per dare risposte al territorio, confortati anche dal lavoro delle società del Sassarese: proprio della Studium”, sottolinea, “è l’atleta di maggior livello del nostro movimento, l’azzurra Alessia Paganello”.

