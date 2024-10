Tempio solitario in vetta all'Eccellenza. La squadra di Mauro Giorico, che vanta tredici stagioni in Serie C, è una tra le candidate al salto in Serie D. L’ultima stagione disputata in Quarta Serie dai galletti è quella del 2006/2007 (vinsero il campionato e lo scudetto di D ma l'anno successivo non si iscrissero in C e furono costretti a ripartìre dalla Prima categoria). Un avvio di stagione perfetto per Donati e compagni. Battute Nuorese e Ghilarza in trasferta e Barisardo in casa, miglior attacco con otto reti e seconda miglior difese con appena un gol subito (il Budoni è l’unica formazione con la porta inviolata).

Domenica prossima al “Nino Manconi” arriva la corazzata Monastir, al momento sesta con cinque punti. Uno scontro diretto. Sabato scorso gli uomini di Angheleddu hanno pareggiato contro il Budoni, altra compagine che punta alla D, attualmento seconda della classe. Ha frenato bruscamente l’Ossese, caduto in casa con la bestia nera Monteponi. I bianconeri sono terzi in compagnia proprio di Iglesias e Calangianus. Oltre al match di Tempio, la quarta giornata proporrà anche Budoni-Ossese. Il Taloro ha pareggiato tutte le tre partite. Un torneo che si sta confermando di grande equilibrio e di alto tasso tecnico.

Intanto, giovedì alle 16 si recupera l’incontro Nuorese-Barisardo. I barbaricini hanno un punto mentre gli ogliastrini sono a quota tre.

