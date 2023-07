Il Tempio sta costruendo la rosa per il ritorno in Eccellenza con largo anticipo rispetto all'inizio della stagione. I neopromossi Galletti, dopo i primi annunci della settimana scorsa, hanno proseguito con gli ingaggi e ora integrano anche il gruppo dei fuoriquota con tre ragazzi locali. Sono tutti e tre tempiesi, che hanno avuto alcune presenze nella passata stagione durante la trionfale marcia nel Girone C di Promozione: l'esterno d'attacco classe 2004 Andrea Manchia e i 2005 Antonio Augias (attaccante) e Michele Foresti (terzino sinistro).

Con loro vestirà ancora la maglia del Tempio anche Cristiano Latte, esterno del 2000 già in rosa nelle precedenti due stagioni, mentre dal Luogosanto arriva il portiere Samuele Truddaiu: anche lui è un fuoriquota, del 2005, ma che ha già disputato da titolare l'ultimo campionato sempre nel Promozione C.

Per il tecnico Giuseppe Cantara il gruppo comincia a prendere una forma ben definita. «Ho fatto di tutto per guadagnarmi quest’opportunità: volevo giocare a tutti i costi col Tempio e ne avevo già parlato l’anno scorso. È un salto importante e farò di tutto per guadagnarmi il posto», le prime parole di Truddaiu dopo la firma.

