Nuovo acquisto per il Tempio, che si presenta con ambizioni al nuovo campionato di Eccellenza. Dal Latte Dolce arriva il difensore centrale classe 2002 Mario Serra, cresciuto nelle giovanili dei sassaresi con cui ha vinto l'ultima edizione del massimo torneo regionale, collezionando trenta presenze contando anche la Coppa Italia.

In carriera ha giocato anche al Thiesi, due anni fa, ed è un nuovo innesto per la squadra allenata da Giuseppe Cantara, confermatissimo dopo aver vinto il Girone C di Promozione.

«Ho scelto Tempio perché ho visto che c'è un bel progetto e voglio farne parte dando il mio contributo», ha dichiarato Serra. «Mi aspetto di combattere con gli altri per conquistarmi il posto ma sono fiducioso, so che questa piazza importante può dare una bella spinta alla mia carriera».

