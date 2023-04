I risultati dello scorso weekend regalano una coppia al comando del campionato di Serie D Regionale di basket. La Dinamo Academy, infatti, aggancia in vetta la Innovyou Sennori. Sennoresi che, però, hanno due gare in meno rispetto alla compagine algherese.

Un Tandem al comando. Sennori e La Casa del Sorriso Su Planu riposano e il quintetto allenato da Antonio Mura ne approfitta per scalare la graduatoria, grazie alla vittoria sul parquet della Dinamo 2000 (67-89). Padroni di casa che partono meglio e vanno all’intervallo sul +4 (48-44). Al rientro dal riposo lungo break ospite e situazione ribaltata fino al 61-71 del 30’. Nell’ultima frazione ancora un allungo della Dinamo Academy, fino al 67-89 finale. Alla Dinamo 2000 non basta avere il miglior realizzatore, Bertolini con 27 punti.

Zona playoff. Si riscatta la Cantina Giba Astro, quarta in classifica, con la vittoria sul Basket Assemini (86-58). Primi 10’ di marca asseminese (17-23) e reazione dell’Astro che arriva prima del riposo lungo (42-36 al 20’). Nella ripresa la compagine allenata da Roberto Frau prosegue ad ampliare il divario (58-48 al 30’) e chiude la gara sul +28 finale. Migliore è Bonacci, dell’Astro, con 15 punti. Prosegue la rincorsa alla post season del San Salvatore Selargius che contro il San Sperate infila la quarta vittoria di fila (69-65 il finale). Partita combattuta che ha visto i selargini (che hanno avuto Tufo come miglior realizzatore della gara con 15 punti) avanti nel punteggio, ma mai oltre la doppia cifra. Cade, invece, ad Alghero contro la Coral, la Visionottica Carbonia, per 97-70. Prestazione da incorniciare per la compagine algherese, trascinata da un Cesaraccio autore di 37 punti. Rimane agganciata al gruppo che si gioca i playoff anche la Santa Croce Olbia, grazie alla vittoria sul Genneruxi, per 84-76. Miglior realizzatore della gara è tra i cagliaritani, Angius con 24 punti.

Le altre. Chiusura dedicata alla vittoria esterna della Masters Sassari, sul campo del Carloforte, per 64-74. Sempre avanti il quintetto allenato da Luca Ruiu, sin dal 10-20 del 10’. Elastico dei padroni di casa, che si portano a -4 all’intervallo (34-38). Nuovo allungo sassarese nella seconda parte di gara (47-56 al 30’), consolidato nel finale. Tra gli ospiti il miglior realizzatore, Angius con 22 punti.

