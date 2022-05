Sarà il Taloro Gavoi a partecipare ai playoff nazionali peri il salto in Serie D. Nella finalissima degli spareggi promozione regionali di Eccellenza, giocata a Thiesi, la squadra di Mario Fadda ha superato (2-0) Ossese grazie ad un rigore trasformato dal bomber Pierpaolo Falchi al 16’ della ripresa e ad un gol di Littarru in pieno recupero. Dopo un primo tempo ricco di capovolgimenti di fronte con i gavoesi più intraprendenti, nella ripresa, dopo una buona occasione capitata sui piedi di Chelo che Forzati ha respinto, al 16’ Arca atterra in area Littarru. Il direttore di gara Bogo non ha dubbi e concede il penalty ai rossoblù. Dagli undici metri si presente Falchi che non sbaglia. L’Ossese cerca il pari ma il Taloro Gavoi si difende con ordine e al 6’ recupero, su azione di contropiede, raddoppia con Littarru che corona così una grande stagione. E’ esplosa così la festa rossoblù. Per il Taloro questo è il 22esimo campionato di fila in Eccellenza. Ora il grande sogno è la Serie D.

Nella gara di andata dello spareggio playout, a Sassari, il Li Punti ha sconfitto (2-1) in rimonta il Guspini. Gli ospiti sbloccano il risultato al 16’ del primo tempo con Uliana. Al 41’ il pareggio di Dellacasa. Nella ripresa, al 16’ il rigore (contestatissimo dai biancorossi) concesso al Li Punti e trasformato da Asara. Nella partita di ritorno il Guspini dovrà vincere per salvarsi mentre ai sassaresi basterà il pari. “Quando il presidente”, è il commento a caldo del tecnico del Guspini, Marco Piras, “ha fatto presente in Federazione che la designazione di un arbitro di Sassari per una finale che vedeva coinvolta una formazione sassarese sembrava un po’ rischiosa, non aveva tutti i torti. Dopo il nostro gol”, continua, “ci sono state alcune decisioni discutibili oltre al rigore inesistente. Il nostro presidente dopo il rigore è andato via e anche noi stavamo per abbandonare il campo. Oggi ha perso il calcio”.



