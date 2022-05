La gioia per la vittoria della Monteponi Iglesias che risale in Eccellenza, e i dolori per la Fermassenti di San Giovanni Suergiu e l'Atletico Narcao che tornano in Prima Categoria. Praticamente due squadre del Sulcis Iglesiente su cinque (salve invece Cortoghiana e Villamassargia) nel girone A di Promozione hanno detto addio alla categoria. In un territorio dal bacino d'utenza sempre più risicato, con sempre meno ragazzi che praticano calcio, suona come campanello d'allarme l'esito sportivo dei club maggiori di San Giovanni e di Narcao, costretti a scendere di livello al culmine di tornei segnati da sfortuna, inesperienza ma anche tanto orgoglio per essere comunque riusciti a valorizzare molti giovani. Particolare curioso: per entrambi i club, un po' come accaduto alla Nazionale maggiore di Mancini non qualificata ai mondiali, ci sono alla base due rigori sbagliati: quello del Narcao che avrebbe potuto significare al 90' minuto di un gara di novembre 2021 contro la Monteponi la risalita della classifica, e quella della Fermassenti all'ultima giornata sempre contro la Monteponi (bestia nera delle sulcitane) che ha posti i suergini nella condizione di svantaggio negli spareggi salvezza. Mastica amaro la Fermassenti che era partita sotto la guida di Fabrizio Caria e ha proseguito con Gianni Maricca: "Non buttiamo via nulla perché i ragazzi hanno dimostrato il proprio valore in campi difficili, ponendo sempre in seria difficoltà le big: un plauso va anche anche allo staff dirigenziale che si è sempre rimboccato le maniche, ma occorre ammettere che il Sulcis ha un bacino d'utenza sempre più ridotto". A Narcao (ha iniziato con Marco Farci, poi ecco Damiano Bartoli infine squadra a Augusto Medda) erano consapevoli che sarebbe stata una stagione dura: "Partiti benino - rivela il presidente Gianni Lai - poi difficoltà immense e una incoraggiante ma tardiva risalita a fine stagione con cinquine rifilate a destra e manca: speriamo ora che altri imprenditori si facciano avanti per irrobustire la società".

