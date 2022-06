Mancano due giorni alla finalissima del campionato di Promozione di basket, girone sud, tra Carloforte e Sinis. Si giocherà in gara unica, così come i quarti e le semifinali playoff. Per il momento il fattore campo è stato decisivo. Il Sinis sarà costretto a sfatare il fattore campo per portare a casa il successo. La preparazione alla gara nelle parole di Daniele Olmetto, play veterano della compagine cabrarese.

Lunga stagione. Quella che si concluderà nel weekend sarà una stagione davvero lunghissima, iniziata in autunno e conclusa, per le finaliste, dopo 35 gare. “E’ stata – conferma Olmetto – una stagione difficile e lunga. Finire nel periodo estivo inoltrato, con una trasferta di due ore certo non ci pone nelle migliori condizioni per affrontare la finale”. Nella stagione regolare la situazione tra le due squadre è in pareggio, con una vittoria (tanto per cambiare casalinga) per parte. In occasione della finalissima, inoltre, il Sinis dovrebbe presentarsi nel migliore dei modi.

La finale. Il Sinis arriva alla terza finale nelle ultime 3 edizioni del campionato di Promozione. I cabraresi vinsero l’ultima edizione pre-covid, superando i “cugini” dell’Azzurra Oristano in due gare combattutissime. Dopo due anni ancora finale, stavolta contro Carloforte. “Sappiamo – commenta Olmetto – che incontreremo una squadra giovane e forte ma, come sempre facciamo, daremo il massimo per provare ad invertire il risultato della stagione regolare”.

