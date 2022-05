Proseguono secondo calendario ufficiale i playoff di serie D maschile e C femminile regionale di basket.

Serie D. Ufficiale il nome della prima semifinalista: è il Sennori che espugna il parquet del Genneruxi in gara 2 per 63-73 e attende la sfidante che uscirà fuori dall’incrocio tra Carbonia e San Sperate (serie 1-0 in favore dei “miners”). I sennoresi, dopo i primi due quarti in equilibrio, allungano nella terza frazione (45-56) e gestiscono nel finale, trascinati soprattutto dai 36 punti di Piras. Sarà, invece, gara 3 a decidere chi tra San Salvatore Selargius e Coral Alghero approderà in semifinale sul lato opposto della griglia. Gli algheresi, infatti, vincono gara 2 tra le mura di casa per 83-76, dopo 40’ di gioco molto equilibrati e combattuti. Algheresi spinti dal talento e l’esperienza di Musso, autore di 34 punti. Gara 3 è in programma domenica, alle 20, a Selargius. Oggi le altre gare dei quarti. Alle 20.30 San Sperate ospita Carbonia per allungare la serie alla “bella” di sabato, mentre a Sestu si rigiocherà gara 1 (sospesa per impraticabilità di campo sabato scorso) tra Astro e Elmas.

C femminile. Approda in finale, secondo pronostico, la New Basket Ploaghe, che espugna il parquet di Nulvi per 49-80 vincendo gara 2 e, di conseguenza, la serie di semifinale. Ospiti che prendono il largo sin dai primi minuti (8-23 al 10’), chiudendo, di fatto, il discorso. Nella New Basket Ploaghe è la miglior realizzatrice, Sechi con 17 punti. L’altra finalista potrebbe venir fuori già stanotte, quando è in programma gara 2 tra Nuoro e Ferrini (alle 20). Obiettivo delle nuoresi e allungare la serie alla “bella” di sabato a Quartu. In gara 1, infatti, si imposero le quartesi per 50-48 che, in caso di vittoria odierna staccherebbero il pass per la finale.

© Riproduzione riservata