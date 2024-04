Il quattordicenne Mattia Vacca è il nuovo campione italiano della categoria Schoolboy 46 kg. Il giovane pugile dell’Accademia pugilistica Sarroch - accompagnato alle finali nazionali di Chianciano dal tecnico Gigi Cois e dal presidente Ottavio Martis - dopo aver vinto i campionati regionali e il torneo di qualificazione, è salito sul gradino più alto del podio dopo un match avvincente disputato contro un avversario proveniente dalla Sicilia.

Mattia Vacca aveva superato a quarti di finale un avversario originario del Lazio, per poi incrociare i guantoni in semifinale con un pugile dell’Emilia Romagna. Per il presidente Martis l’ennesimo successo centrato dall’Accademia pugilistica, suggella un periodo da incorniciare per il pugilato di Sarroch: «Siamo molto felici per il titolo italiano conquistato da Mattia, lui e tutti gli altri giovani che frequentano la nostra palestra continuano a raggiungere traguardi che dimostrano come la nostra società, ormai, sia una realtà di livello nazionale».

© Riproduzione riservata