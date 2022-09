Due giornate altamente spettacolari al Sardinia Rumble ospitate a Sinnai. Le gare hanno incoronato campioni d'Italia, con una tappa di anticipo, Giorgio Biserni campione nella Scrambler Heavy, Emanuele Gatti nella Maxienduro Monocilindrica, Gianpaolo Bergamaschi nella Maxienduro Pluricilindrica e Roberto Rappuoli, nuovamente campione della Open Sport.

L’atteso evento isolano, quest’anno alla sua seconda edizione, ha avuto come teatro la cava Ca.Gi.Ma di Sinnai, all'interno della quale il moto club organizzatore, il "Motocicli Audaci" ha tracciato la veloce prova speciale di tre chilometri che ha impegnato i partecipanti complessivamente per quattro volte nelle due tappe. Un grande spettacolo con protagonisti i grandi specialisti del momento in Italia. Nella prima giornata è stato affrontato un tracciato di 120 chilometri. Nella seconda, giornata, i protagonisti avrebbero dovuto percorrere due giri di un anello di 60 chilometri, ridotti poi ad un solo passaggio causa violenti rovesci nel corso della mattinata che hanno creato alcune difficoltà di percorrenza.

In evidenza anche i piloti sardi Fabio Desole, terzo su Honda Special, e Claudio Giagu, due volte quarto su Yamaha Special XT.

