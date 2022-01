Inizia con una vittoria il 2022 del Sardinia Futsal in Serie B. Al PalaMonteAcuto sono i cagliaritani di Gianni Melis a portarsi avanti con capitan Serginho. Tra fine primo tempo e inizio ripresa, gli ospiti la ribaltano. Sono Loddo e Cogotti a firmare la rimonta rossoblù per il 3-2 finale che consente al Sardinia di consolidare il terzo posto e accorciare sulle prime due posizioni in attesa delle partite del sabato.

A2 e B. Sabato tornano in campo le altre sarde, anche se non mancano i rinvii. In A2, trasferte per Monastir Kosmoto e Leonardo rispettivamente contro Alto Vicentino e Saints Pagnano. Rinviata la gara del 360GG in casa contro il Lecco a causa delle positività nel gruppo squadra lombardo. Turno di riposo per il Sestu. In B, rimandata la sfida sul campo della capolista Domus Bresso per la Jasnagora. Anche in questo caso la decisione è dovuto alle positività nel gruppo squadra dei padroni di casa. A Serramanna, il C'è Chi Ciak attende l'Avis Isola. Impegno esterno per la Mediterranea contro l'Atlante Grosseto. Il girone E del Domus Chia riprenderà il 15 gennaio, quando la squadra di Luca Catta affronterà in trasferta l'Atlante Grosseto.

Femminile. Sabato riprendono anche i campionati femminili, con il Santu Predu impegnato in anticipo contro la San Marino Academy. Domenica in campo le altre. In Serie A, scontro salvezza per l'Athena Sassari contro il Padova. Nel girone B, la Mediterranea prima in classifica riceve al PalaConi la Roma, mentre la Jasnagora terza fa visita alla BRC 1996. Nel girone A, l'Arzachena ospita la Virtus Romagna, mentre il Cus Cagliari sfida in trasferta la capolista Vip Tombolo.

Stop regionale. Rinviate le due finali regionali di Coppa Italia in programma domenica a Sestu. Si sarebbero dovute affrontare Sinnai e Monastir per il trofeo di C femminile, Futsal Alghero e San Sebastiano Ussana per quello maschile. Il Comitato Regionale, vista l'emergenza sanitaria, ha preferito rinviare le gare e sospendere la ripresa dei campionati fino al 23 gennaio.

