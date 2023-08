Tanti giovani per il Sant’Elena di Marco Piras in vista del prossimo torneo di Eccellenza.

Vestiranno biancoverde i centrocampisti Niccolò Murgia (2003), ex La Palma, Nicola Atzei (2004), ex Ferrini, Federico Pintus (2004), proveniente dalla Baunese, e Lorenzo Tesio (2004), ex Castiadas, il portiere Valentin Ghimici (2006), ex Selargius, l’esterno Federico Onnis (2004), ex Monastir.

Ancora, l’esterno offensivo Federico Pedoni (2003), ex Arbus. Dalla Cos (Serie D) era arrivato il bomber Roberto Piroddi (2003). Il Barisardo ha confermato l’attaccante Luca Deiana (2003).

