Ancora una volta il Sant'Elena è costretto a cambiare campo. La società del presidente Luca Meloni, che aveva trovato ospitalità più o meno continua da ottobre a Mulinu Becciu, contro la Ferrini giocherà invece a Maracalagonis. La stessa gara, sempre coi biancoverdi in casa, si era già giocata in Coppa Italia il 21 agosto a Serdiana (0-0).

Eccellenza. Carbonia e Budoni dopodomani avranno la finale di Coppa Italia (ore 15 ad Abbasanta, diretta streaming su unionesarda.it), perciò le loro partite rispettivamente in casa contro Monastir e Calangianus slittano a mercoledì sempre alle 15. Domenica, alla stessa ora, le altre sette gare della quinta giornata di ritorno: oltre al già citato Sant'Elena-Ferrini anche lo scontro salvezza Arbus-Li Punti (padroni di casa senza Rodrigo Depetris ed Emiliano Manfredi squalificati due turni), Iglesias-Ghilarza, Nuorese-Latte Dolce (i sassaresi primi in classifica, sul campo della penultima, proveranno a portarsi a +3 sul Budoni almeno per tre giorni), San Teodoro-Villacidrese, Taloro Gavoi-Ossese e Tharros-Lanusei. Riposa il Bosa.

Promozione. Ben dodici anticipi sabato, su ventuno partite complessive, per iniziare il ritorno. Nel Girone A alle 15 la capolista Villasimius va a Cortoghiana, le due inseguitrici a -6 Guspini e Castiadas ospitano rispettivamente La Palma e CUS Cagliari, Asseminese-Atletico Cagliari si gioca a Siliqua. Nel B alle 15 Paulese-Atletico Bono, Posada-Siniscola e Santa Giusta-Tonara, mezz'ora più tardi Tortolì-Fonni. Nel C il Tempio primo in classifica è sul campo dell'Ozierese penultima, alle 15 anche lo scontro diretto Bonorva-Usinese, entrambe seconde a -1 così come lo Stintino che riceve il Coghinas, poi Thiesi-Sennori. Domenica, tutte alle 15, restano Andromeda-Orrolese, Selargius-Villamassargia e Verde Isola-Gonnosfanadiga per il Girone A, Arborea-Idolo, Bittese-Abbasanta e Terralba Francesco Bellu-Barisardo (a Santa Giusta) per il B, Luogosanto-Lanteri Sassari, Macomerese-Buddusò (a Thiesi) e Oschirese-Porto Torres per il C. Definite le date delle semifinali di Coppa Italia: Arborea-Verde Isola e Usinese-Fonni mercoledì 22 febbraio alle 15, ritorno mercoledì 8 marzo alla stessa ora a campi invertiti.

© Riproduzione riservata