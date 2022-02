Il momento più importante della stagione del Quattro Mori Cagliari, forse della sua storia recente. La semifinale della Europe Cup di tennistavolo femminile. Domani è in calendario garauno al Palatennistavolo, inizio alle 18. La formazione cagliaritana affronta il team francese dell’ALCL TT Grand Quevilly, giunta alle semifinali dopo il doppio confronto con le russe del Tagmet Taganrog risolto al “Golden Match” dopo una vittoria per parte per 3-2. Il Quattro Mori, vinte da imbattuta le due fasi a gironi, ha eliminato nei quarti con due successi per 3-1 le ungheresi del Budaorsi. Si presenta per il match di andata con le rumene Andreea Dragoman e Tania Plaian, protagoniste della cavalcata europea. Rientra dopo l’infortunio la sedicenne Rossana Ferciug, non ancora al top della condizione ma pronta a dare il suo contributo.

Il TT Grand Quevilly ha il suo punto di forza nella francese Pauline Chasselin, 24 anni, numero 153 del mondo, tre anni fa era numero 109. Con lei la ventiduenne Anais Salpin, e a dare un tocco di esperienza Li Samson, 40 anni.

La partita di ritorno si giocherà in Francia, a Le Grand Quevilly, martedì prossimo. L’altra semifinale vede di fronte la formazione serba del TTC Novi Sad e le spagnole dell’UCAM Cartagena.

